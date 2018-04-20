Менеджер Гассиева: Странно, что Усик не хочет боксировать в Москве

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA и IBFвысказался о возможном месте проведения финала Всемирной суперсерии бокса, в котором российскому боксеру будет противостоять обладатель титулов WBC и WBO

«Для меня то, что Усик не хочет боксировать в Москве, выглядит странным, и я могу что-то предполагать, но какие истинные мотивы у них в голове – я не знаю.

Если организаторы Суперсерии посчитают, что им выгоднее провести финал в Саудовской Аравии – значит, деремся там. Если в Америке – значит, в Америке. В России или в Украине – выйдем на ринг там. Мы как люди, подписавшие контракт на участие в Суперсерии, просто будем выполнять его условия», — сказал Васильев, передает «Матч ТВ».

«Я хочу донести главное: место проведения финала определяют организаторы, для которых на первом месте стоит коммерческая составляющая. Если они посчитают, что целесообразно провести бой в России – то это будет их решение», — также отметил менеджер.

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