Усик не хочет боксировать с Гассиевым в России

Чемпион мира по версиям WBC и WBOзаявил, что не будет боксировать с обладателем поясов IBF и WBAв России.

«Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!», — цитирует украинского боксера Sport.ua.

Также промоутер Усика Александр Красюк назвал причины, по которым украинец не поедет в Россию.

«WBSS прислала нам письмо, в котором сообщила, что существует интригующее предложение от российской стороны по поводу проведения финала в июле в Москве. Мы обстоятельно изложили аргументацию, почему для нас это неприемлемо.

Во-первых, в виду того, что существует приказ министра спорта о том, что украинские спортсмены не могут ни тренировочные, ни соревновательные мероприятия проводить на территории Российской Федерации. Во-вторых, Усик был рожден в Крыму, а позже переехал на континентальную Украину после определенных событий», — сказал Красюк.

Напомним, ранее стало известно о переносе финала WBSS Усик — Гассиев из-за травмы украинца.