ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Усик не хочет боксировать с Гассиевым в России

    WBC WBO WBA IBF
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Усик
    На фото:Александр Усик
    Чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик заявил, что не будет боксировать с обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым в России.

    «Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!», — цитирует украинского боксера Sport.ua.

    Также промоутер Усика Александр Красюк назвал причины, по которым украинец не поедет в Россию.

    «WBSS прислала нам письмо, в котором сообщила, что существует интригующее предложение от российской стороны по поводу проведения финала в июле в Москве. Мы обстоятельно изложили аргументацию, почему для нас это неприемлемо.

    Во-первых, в виду того, что существует приказ министра спорта о том, что украинские спортсмены не могут ни тренировочные, ни соревновательные мероприятия проводить на территории Российской Федерации. Во-вторых, Усик был рожден в Крыму, а позже переехал на континентальную Украину после определенных событий», — сказал Красюк.

    Напомним, ранее стало известно о переносе финала WBSS Усик — Гассиев из-за травмы украинца.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Херд объединил титулы WBA, IBO и IBF, Дигейл взял реванш у Труэкса
  • Все события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • 13/04
    • Бой Гассиев – Усик может пройти 22 июля в России
  • 11/04
    • Бой Головкина может быть отменен
  • 10/04
    • Джошуа не интересует бой с Поветкиным
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мохаммед АлиДесять незабываемых цитат Мохаммеда АлиНебольшой сборник цитат шоумена, любителя трэш-тока и философа, ушедшего из жизни в 74-летнем возрастеВладимир КличкоЛовушка для КличкоLiveSport.Ru – о том, как Владимира Кличко чуть было не заставили боксировать в Грозном Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоСергей Ковалев vs Андре УордСергей Ковалев vs Андре УордСергей Ковалев единогласным решением судей проиграл бой за три пояса американцу Андре Уорду. Лучшие фотоЭнтони Джошуа vs Владимир КличкоЭнтони Джошуа vs Владимир КличкоЭнтони Джошуа взял верх техническим нокаутом над украинцем Владимиром Кличко. Лучшие фотоАлександр ПоветкинУдар по репутации. Вернется ли Поветкин на профессиональный ринг?Александр Поветкин может получить длительную дисквалификацию за употребление допинга
    Подробный разбор
  • Смит вышел в финал Суперсерии, Срикасет защитил титул
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Уверенные победы Берчельта и Романа, возвращение Влодарчика
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» справится с «Нью-Джерси» в четвертом матче серии
  • «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
  • 1,78
    •
  • «Питтсбург» может одержать третью победу над «Филадельфией»
  • «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля
  • 1,73
    •
    Бокс. Лента новостей
  • 08:33
    • Усик получил травму, бой с Гассиевым перенесен
  • 14/04
    • Пакьяо прекратил сотрудничество с тренером
  • 13/04
    • Поветкину не интересен переход в MMA
  • 13/04
    • Бой Гассиев – Усик может пройти 22 июля в России
  • 11/04
    • Бой Головкина может быть отменен
  • 10/04
    • Джошуа не интересует бой с Поветкиным
  • Херд объединил титулы WBA, IBO и IBF, Дигейл взял реванш у Труэкса
  • Все события уик-энда в профессиональном боксе
    • 08/04/2018 в 13:49
  • 08/04
    • Херд победил Лару и объединил титулы WBA и IBF
  • 06/04
    • Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа
  • 05/04
    • Поветкин уверен в себе и желает провести бой с Джошуа
  • 03/04
    • Бой Пакьяо — Маттисе состоится в июле
  • Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    • 01/04/2018 в 13:49
  • 01/04
    • Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России
  • 01/04
    • Джошуа не смог нокаутировать Паркера
  • 01/04
    • Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде
  • Идеальный клиент для Поветкина
  • Александр Поветкин — Дэвид Прайс. Прогноз и ставки на боксерский бой 31 марта
    • 1,1431/03/2018 в 23:00
  • 29/03
    • Альварес может быть отстранен на год
  • Уайт сокрушил Брауна и вызвал Уайлдера
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    • 25/03/2018 в 14:47
  • 25/03
    • Костя Цзю перенес инфаркт
  • 25/03
    • Диллиан Уайт нокаутировал Лукаса Брауна
    Весь бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Турниры

    ЧМ-2017 WBC WBO WBA IBF
    Любители

    Боксеры

    Кличко Поветкин