Бой Головкина может быть отменен

Поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весеможет не состояться 5 мая.

Как сообщает BoxingScene, после отказа Сауля Альвареса от этого поединка Головкин не может найти себе другого соперника.

Поединок ранее был перенесен из Лас-Вегаса в Карсон, однако теперь может быть отменен.

На данный момент в качестве возможного соперника для казахстанского боксера рассматриваются кандидатуры украинца Сергея Деревянченко и ирландца Гарри О’Салливана. Если их кандидатуры не будут одобрены или с ними не удастся достичь договоренности, бой придется отменить.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Напомним, Альварес сдал положительный допинг-тест и может быть отстранен от бокса на год.