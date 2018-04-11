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    Бой Головкина может быть отменен

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    Геннадий Головкин
    На фото:Геннадий Головкин
    Поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина может не состояться 5 мая.

    Как сообщает BoxingScene, после отказа Сауля Альвареса от этого поединка Головкин не может найти себе другого соперника.

    Поединок ранее был перенесен из Лас-Вегаса в Карсон, однако теперь может быть отменен.

    На данный момент в качестве возможного соперника для казахстанского боксера рассматриваются кандидатуры украинца Сергея Деревянченко и ирландца Гарри О’Салливана. Если их кандидатуры не будут одобрены или с ними не удастся достичь договоренности, бой придется отменить.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

    Напомним, Альварес сдал положительный допинг-тест и может быть отстранен от бокса на год.

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