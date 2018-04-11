Бой Головкина может быть отменен

Как сообщает BoxingScene, после отказа Сауля Альвареса от этого поединка Головкин не может найти себе другого соперника.
Поединок ранее был перенесен из Лас-Вегаса в Карсон, однако теперь может быть отменен.
На данный момент в качестве возможного соперника для казахстанского боксера рассматриваются кандидатуры украинца Сергея Деревянченко и ирландца Гарри О’Салливана. Если их кандидатуры не будут одобрены или с ними не удастся достичь договоренности, бой придется отменить.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Напомним, Альварес сдал положительный допинг-тест и может быть отстранен от бокса на год.