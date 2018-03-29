Альварес может быть отстранен на год

Мексиканский боксер, который сдал положительный допинг-тест, может быть отстранен Спортивной комиссией штата Невада на год.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

В допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. По словам самого боксера и его представителей, кленбутерол попал в организм с зараженным мясом.

Наказанием за положительный результат допинг-пробы на кленбутерол является дисквалификация на год. При этом комиссия может учесть особые обстоятельства (в данном случае — малое количество вещества в пробах и доводы о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организм) и сократить срок отстранения до полугода.

Ранее Альварес был временно отстранен до 10 апреля.

Матч-реванш между Геннадием Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая, однако на данный момент находится в подвешенном состоянии.