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    Альварес может быть отстранен на год

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    Сауль Альварес
    На фото:Сауль Альварес
    Мексиканский боксер Сауль Альварес, который сдал положительный допинг-тест, может быть отстранен Спортивной комиссией штата Невада на год.

    Об этом сообщает Los Angeles Times.

    В допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. По словам самого боксера и его представителей, кленбутерол попал в организм с зараженным мясом.

    Наказанием за положительный результат допинг-пробы на кленбутерол является дисквалификация на год. При этом комиссия может учесть особые обстоятельства (в данном случае — малое количество вещества в пробах и доводы о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организм) и сократить срок отстранения до полугода.

    Ранее Альварес был временно отстранен до 10 апреля.

    Матч-реванш между Геннадием Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая, однако на данный момент находится в подвешенном состоянии.

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