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    Альварес временно отстранен от боев

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    Сауль Альварес
    На фото:Сауль Альварес
    Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила от боев мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает boxingscene.com.

    В организме боксера был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

    «Слушание по делу Альвареса состоится 10 апреля. Тогда же мы и заслушаем его версию», — заявил исполнительный директор NSAC Боб Беннетт.

    Ранее сообщалось, что кленбутерол попал в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса, от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов в Мексике. По данным комиссии, мексиканец сдал «чистые» допинг-пробы перед ничейным поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) в сентябре 2017 года.

    Матч-реванш между этими боксерами должен пройти 5 мая.

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