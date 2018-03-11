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    Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом

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    Майки Гарсия откажется от чемпионского титула
    На фото:Майки Гарсия откажется от чемпионского титула
    Менеджер российского боксера Сергея Липинца (13-1, 10 КО) Алекс Вайсфельд сообщил, что американец Майки Гарсия (38-0, 30 КО) откажется от титула IBF в весовой категории до 63,5 кг.

    В воскресенье россиянин лишился чемпионского пояса, проиграв Гарсии единогласным решением судей.

    «Гарсия оставит пояс и будет драться с Хорхе Линаресом, а Сергей опять будет драться за титул IBF с первым номером (рейтинга)», – цитирует ТАСС Вайсфельда.

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