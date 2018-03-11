Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом

На фото: Майки Гарсия откажется от чемпионского титула twitter.com/ShowtimeBoxing

Менеджер российского боксера(13-1, 10 КО)сообщил, что американец(38-0, 30 КО) откажется от титула IBF в весовой категории до 63,5 кг.

В воскресенье россиянин лишился чемпионского пояса, проиграв Гарсии единогласным решением судей.

«Гарсия оставит пояс и будет драться с Хорхе Линаресом, а Сергей опять будет драться за титул IBF с первым номером (рейтинга)», – цитирует ТАСС Вайсфельда.