Усик: Бой с Гассиевым не будет политикой

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весепрокомментировал предстоящую встречу с чемпионом WBA и IBFв финале

Украинский боксер заявил, что не хочет, чтобы бой против россиянина превращался в политику.

«Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс», — цитирует Усика 112.ua.

Также украинец прокомментировал информацию о том, что Россия хочет провести этот поединок.

«Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет», — сказал украинский боксер.

Состоялась первая дуэль взглядов Гассиева и Усика

Напомним, в полуфинале WBSS Усик выиграл у Майриса Бриедиса, а Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса.