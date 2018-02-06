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    Усик: Бой с Гассиевым не будет политикой

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    Александр Усик
    На фото:Александр Усик
    Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящую встречу с чемпионом WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале World Boxing Super Series.

    Украинский боксер заявил, что не хочет, чтобы бой против россиянина превращался в политику.

    «Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс», — цитирует Усика 112.ua.

    Также украинец прокомментировал информацию о том, что Россия хочет провести этот поединок.

    «Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет», — сказал украинский боксер.

    Состоялась первая дуэль взглядов Гассиева и Усика

    Напомним, в полуфинале WBSS Усик выиграл у Майриса Бриедиса, а Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса.

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