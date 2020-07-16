ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery

    15 июля в России появилась новая букмекерская контора — Bettery. В чем преимущества нового букмкера и чем он может заинтересовать игроков?

    Новости букмекеров
    Вся лентаСамое главное
    BetteryБренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery Александр Соболев ВАРу вопреки. «Спартак» разозлился на судей и разгромил «Ахмат» Вратарь «Лидса» Кико КасильяДолгожданное повышение. Когда можно поздравлять «Лидс» с возвращением в АПЛ?
  • 00:10
    • «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Лондоне
  • 22:21
    • Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
  • 00:43
    • «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло»
  • 22:49
    • «Оренбург» потерял шансы остаться в РПЛ
  • 22:02
    • «Тоттенхэм» сломил сопротивление «Ньюкасла»
  • 21:53
    • «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут»
  • 20:06
    • «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта
    Bettery
    Bettery
  • 500
    • Фрибет новичкамИграть!
    Bettery должен был появиться еще весной, но вмешалась пандемия коронавируса. Запуск состоялся 15 июля, БК стала 21-м легальным онлайн-букмекером в России.
    Новый букмекер позиционирует себя как контора для молодежи, «букмекер твоего лайфстайла». Чем еще интересен Bettery LiveSport.Ru рассказали в эксклюзивном интервью представители компании.

    — Что нового предложит Bettery российским игрокам?
    — Мы — бренд в тренде: следуем современным веяниям и тенденциям. Сайт и приложения Bettery просты и интуитивно понятны в использовании даже для клиентов-новичков, которые впервые заходят на сайт БК. Для клиентов с опытом в ставках мы можем предложить широкую роспись линии и лайва, а также прямые трансляции на наших ресурсах.

    — Какие акции или бонусы вы подготовили к открытию?
    — Пока для игроков доступен только велком бонус до 15 000 рублей на первый депозит. Но в будущем планируем очень много крутых и интересных акций.

    Логотип Bettery
    Bettery

    — В чем вам видится конкурентное преимущество Bettery?
    — Наши основные преимущества — это удобство и простота. Мы стремились сделать наши сайт и приложения максимально понятными даже для клиентов, которые никогда раньше не пользовались подобными сервисами.

    Для клиентов, у которых все же возникнут вопросы мы предусмотрели различные варианты связи с нашей службой поддержки: стандартный звонок оператору, онлайн чат, телеграмм-бот, whatsapp или переписка email.

    Мы делаем акцент на лайв-ставках, которые позволяют быстро получить результат.

    — Какие виды спорта в приоритете? Насколько широкая линия предлагается?
    — Мы предлагаем более 2000 событий в день. У нас есть как наиболее популярные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, так и более необычные события для ставок, например, дартс или ряд неспортивных событий.

    Также у нас есть широкая линия на киберспорт.

  • Бонус Bettery
  • Бонус для новых игроков до 15 тыс. рублей

    • — Стоит ли клиентам ожидать максимально доступной и упрощённой регистрации/идентификации? Можно ли ее пройти удаленно?
    — В настоящее время у Bettery есть несколько способов пройти идентификацию.

    Упрощенную идентификацию можно пройти по данным паспорта или через портал госуслуги. Это очень быстрая и простая процедура, она выполняется удаленно и занимает на более 10 минут.

    Полную идентификацию можно пройти при помощи QiWi-кошелька, для этого придется посетить ближайший салон связи, например, Евросеть.

    — Что с налогами на выигрыш?
    — Клиент получает выплату на карту или электронный кошелек, равную его выигрышу. То есть полный выигрыш.

    — Будут ли доступны видеотранляции событий?
    — Да, конечно.

    Bettery
    Bettery

    — Наверняка на старте реализовано не все задуманное. Можете раскрыть что-то интересное из ближайших планов?
    — Можем сказать, что у нас есть довольно много интересных задумок.

    О многих из них рассказать не можем, но можем сказать точно, что планируем удивлять и радовать наших клиентов улучшением интерфейса и функционала приложения, расширением котировок лайв.

    Можем сказать, что уже в течение пары дней для установки будут доступны мобильные приложения iOS и Android, которые позволят нашим клиентам

    Bettery — это экосистема для ставок на спорт — трансляции, матч-центр, новости, статистика и высокие коэффициенты 0

  • Доставка в:
  • Прогноз
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • 1.78
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Симеоне способен выиграть Лигу чемпионов
  • «Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов
    • 04:20 11/07/2020     Лионель Месси и Артуро Видаль
  • Месси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна
    • 11:56 12/07/2020     Деян Ловрен
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
    • 20:12 13/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •