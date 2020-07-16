Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery

— Что нового предложит Bettery российским игрокам?
— Мы — бренд в тренде: следуем современным веяниям и тенденциям. Сайт и приложения Bettery просты и интуитивно понятны в использовании даже для клиентов-новичков, которые впервые заходят на сайт БК. Для клиентов с опытом в ставках мы можем предложить широкую роспись линии и лайва, а также прямые трансляции на наших ресурсах.
— Какие акции или бонусы вы подготовили к открытию?
— Пока для игроков доступен только велком бонус до 15 000 рублей на первый депозит. Но в будущем планируем очень много крутых и интересных акций.
— В чем вам видится конкурентное преимущество Bettery?
— Наши основные преимущества — это
Для клиентов, у которых все же возникнут вопросы мы предусмотрели различные варианты связи с нашей службой поддержки: стандартный звонок оператору, онлайн чат, телеграмм-бот, whatsapp или переписка email.
Мы делаем акцент на лайв-ставках, которые позволяют быстро получить результат.
— Какие виды спорта в приоритете? Насколько широкая линия предлагается?
— Мы предлагаем более 2000 событий в день. У нас есть как наиболее популярные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, так и более необычные события для ставок, например, дартс или ряд неспортивных событий.
Также у нас есть широкая линия на киберспорт.
— Стоит ли клиентам ожидать максимально доступной и упрощённой регистрации/идентификации? Можно ли ее пройти удаленно?
— В настоящее время у Bettery есть несколько способов пройти идентификацию.
Полную идентификацию можно пройти при помощи QiWi-кошелька, для этого придется посетить ближайший салон связи, например, Евросеть.
— Что с налогами на выигрыш?
— Клиент получает выплату на карту или электронный кошелек, равную его выигрышу. То есть полный выигрыш.
— Будут ли доступны видеотранляции событий?
— Да, конечно.
— Наверняка на старте реализовано не все задуманное. Можете раскрыть что-то интересное из ближайших планов?
— Можем сказать, что у нас есть довольно много интересных задумок.
О многих из них рассказать не можем, но можем сказать точно, что планируем удивлять и радовать наших клиентов улучшением интерфейса и функционала приложения, расширением котировок лайв.
Можем сказать, что уже в течение пары дней для установки будут доступны мобильные приложения iOS и Android, которые позволят нашим клиентам
Bettery — это экосистема для ставок на спорт — трансляции, матч-центр, новости, статистика и высокие коэффициенты 0