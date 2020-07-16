Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery

Bettery должен был появиться еще весной, но вмешалась пандемия коронавируса. Запуск состоялся 15 июля, БК стала 21-м легальным онлайн-букмекером в России.

Новый букмекер позиционирует себя как контора для молодежи, «букмекер твоего лайфстайла». Чем еще интересен Bettery LiveSport.Ru рассказали в эксклюзивном интервью представители компании.

— Что нового предложит Bettery российским игрокам?

— Мы — бренд в тренде: следуем современным веяниям и тенденциям. Сайт и приложения Bettery просты и интуитивно понятны в использовании даже для клиентов-новичков, которые впервые заходят на сайт БК. Для клиентов с опытом в ставках мы можем предложить широкую роспись линии и лайва, а также прямые трансляции на наших ресурсах.

— Какие акции или бонусы вы подготовили к открытию?

— Пока для игроков доступен только велком бонус до 15 000 рублей на первый депозит. Но в будущем планируем очень много крутых и интересных акций.

Логотип Bettery Bettery

— В чем вам видится конкурентное преимущество Bettery?

— Наши основные преимущества — это удобство и простота . Мы стремились сделать наши сайт и приложения максимально понятными даже для клиентов, которые никогда раньше не пользовались подобными сервисами.

Для клиентов, у которых все же возникнут вопросы мы предусмотрели различные варианты связи с нашей службой поддержки: стандартный звонок оператору, онлайн чат, телеграмм-бот, whatsapp или переписка email.

Мы делаем акцент на лайв-ставках, которые позволяют быстро получить результат.

— Какие виды спорта в приоритете? Насколько широкая линия предлагается?

— Мы предлагаем более 2000 событий в день. У нас есть как наиболее популярные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, так и более необычные события для ставок, например, дартс или ряд неспортивных событий.

Также у нас есть широкая линия на киберспорт.

Бонус Bettery Бонус для новых игроков до 15 тыс. рублей

— Стоит ли клиентам ожидать максимально доступной и упрощённой регистрации/идентификации? Можно ли ее пройти удаленно?

— В настоящее время у Bettery есть несколько способов пройти идентификацию.

Упрощенную идентификацию можно пройти по данным паспорта или через портал госуслуги. Это очень быстрая и простая процедура, она выполняется удаленно и занимает на более 10 минут.

Полную идентификацию можно пройти при помощи QiWi-кошелька, для этого придется посетить ближайший салон связи, например, Евросеть.

— Что с налогами на выигрыш?

— Клиент получает выплату на карту или электронный кошелек, равную его выигрышу. То есть полный выигрыш.

— Будут ли доступны видеотранляции событий?

— Да, конечно.

Bettery Bettery

— Наверняка на старте реализовано не все задуманное. Можете раскрыть что-то интересное из ближайших планов?

— Можем сказать, что у нас есть довольно много интересных задумок.

О многих из них рассказать не можем, но можем сказать точно, что планируем удивлять и радовать наших клиентов улучшением интерфейса и функционала приложения, расширением котировок лайв.

Можем сказать, что уже в течение пары дней для установки будут доступны мобильные приложения iOS и Android, которые позволят нашим клиентам

Bettery — это экосистема для ставок на спорт — трансляции, матч-центр, новости, статистика и высокие коэффициенты 0