Букмекерская контора BETBOOM провела масштабный ребрендинг. Компания обновила логотип, визуальную систему бренда и представила новое позиционирование «Здесь играют!».

Новый стиль BETBOOM BETBOOM

В компании объяснили изменения расширением бизнеса. За последние годы BETBOOM вышел за рамки букмекерского сервиса и развивает цифровую платформу, объединяющую спортивные и киберспортивные проекты, контент, трансляции, мероприятия, работу с инфлюенсерами и комьюнити .

Центральным элементом обновлённой айдентики стал новый логотип. На его основе была создана единая визуальная система, которую планируется использовать во всех продуктах и сервисах BETBOOM, а также в рекламных, цифровых и офлайн-коммуникациях.

Компания также изменила цветовую палитру. Основным цветом бренда стал жёлтый, который и ранее использовался в логотипе, рекламных кампаниях и оформлении различных носителей. Теперь он будет применяться в сочетании с белым и чёрным. Красный и часть других цветов прежней палитры сохранятся в качестве дополнительных.

В BETBOOM считают, что новая система позволит сделать коммуникацию бренда более последовательной и узнаваемой на разных площадках.

По словам бренд-директора BETBOOM Тимура Расулова, обновление айдентики связано не только с изменением внешнего оформления, но и с развитием самого бренда.

За последние годы изменился не только наш продукт, но и сам BETBOOM как бренд. Сегодня мы гораздо больше, чем букмекер. Мы строим цифровую экосистему вокруг спорта, киберспорта и контента, поэтому обновление айдентики — это не просто смена дизайна, а отражение того, каким бренд уже стал. Новый стиль помогает нам говорить с аудиторией единым языком, быть последовательными во всех точках контакта и лучше передавать ценности, на которых будет строиться BETBOOM в ближайшие годы. Тимур Расулов бренд-директор BETBOOM

В основе обновлённого бренда компания выделяет четыре принципа: простоту, инновации, кастомизацию и развитие комьюнити.

Под простотой в BETBOOM понимают понятные коммуникации и цифровой сервис без лишних барьеров. Инновации предполагают развитие технологий и продуктовых решений, кастомизация — более персонализированное взаимодействие с платформой, а комьюнити — участие пользователей в совместном опыте вокруг спорта, киберспорта и развлечений.

Эти принципы планируется учитывать при дальнейшем развитии продуктов, партнёрств, коммуникаций и пользовательского опыта.

Одной из задач ребрендинга компания называет переход от обычного просмотра событий к формату цифрового пространства , в котором пользователь может выбирать сценарий взаимодействия, участвовать в происходящем и формировать собственный игровой опыт.

Таким образом, BETBOOM намерен позиционировать себя не только как букмекера, связанного со спортивным событием, но и как цифрового проводника, а аудиторию — не только как зрителей, но и как участников сообщества.

Новый фирменный стиль будет внедряться поэтапно. Он появится в цифровых продуктах BETBOOM, рекламных кампаниях, партнёрских проектах, медиаактивах, офлайн-клубах и киберспортивных направлениях компании.