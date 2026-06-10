Футбол — это всё ещё главная игра на планете. Мы смотрим её не ради турнирных таблиц и метрик xG. Для нас главное — страсть и азарт, которые может подарить только эта игра.

«Испытывай» настоящие эмоции от футбола с WINLINE Winline

Поддерживая стремление болельщиков к получению настоящих эмоций, WINLINE запускает к ЧМ-2026 масштабную кампанию, объединённую одним ёмким словом — «Испытывай».

В её основе лежит идея, что именно эмоции делают разницу в футболе, а игра всё ещё вдохновляет испытывать восторг и радость даже тех, кого уже сложно чем-то удивить.

Для иллюстрации этой идеи WINLINE выпустил ролик-манифест с эксклюзивным саундтреком от рэпера Saluki и участием ярких представителей разных индустрий: в кадре побывали Баста, Дмитрий Шнякин, Саша Ваш и Брайн Идову. Их всех объединяет одно — искренняя страсть к футболу.

То, как самые разные люди испытывают схожие эмоции от любимой игры, передал режиссёр ролика Олег Трофим — создатель киновселенной «Майора Грома» и мелодрамы «Лёд», сценарист, продюсер и музыкант.

Я никогда не забуду чемпионат мира 2018 года: тогда эмоции горели так ярко, что наверняка города России было видно из далёкого космоса. Ровно об этих чувствах — восторге, страсти и азарте — я рассказал эту историю. Вместе с WINLINE мы создали мощнейший проект. Олег Трофим режиссер и сценарист

Кампания «Испытывай» — серия самых разнообразных активностей, объединённых одной целью: подарить любителям футбола настоящие эмоции от мундиаля.

Болельщиков ждут фан-зоны для просмотра матчей на больших экранах в разных городах России, новые тематические шоу со звёздными гостями из разных частей света, эксклюзивные коллекции мерча и многое другое.

Все активности масштабной кампании призваны подчеркнуть, что испытывать самые разные эмоции от футбола могут даже те, кто думает, что видел в этой игре уже абсолютно всё.