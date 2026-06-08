В субботу, 6-го июня, на «РЖД Арене» прошел шоу-матч BetBoom Медиа Класико — противостояние команды стримеров и команды блогеров. Мероприятие вписало свое имя в историю российского футбола сразу двумя рекордами.

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В основное время матч завершился со счётом 5:4 в пользу блогеров, в серии пенальти удача также оказалась на стороне блогеров: именно они подняли кубок над головой.

Интрига сохранялась до финального свистка, что подтверждают невероятные цифры: пиковый онлайн трансляций превысил 350 000 зрителей — абсолютный рекорд среди медиафутбольных матчей в России. Предыдущее достижение составляло 232 000 зрителей.

Тажке матч стал самым посещаемым на «РЖД Арене» с 2019 года. 23 899 болельщиков заполнили стадион. Для сравнения: матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» собрал 21 040 зрителей.