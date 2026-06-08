В субботу, 6-го июня, на «РЖД Арене» прошел шоу-матч BetBoom Медиа Класико — противостояние команды стримеров и команды блогеров. Мероприятие вписало свое имя в историю российского футбола сразу двумя рекордами.
В основное время матч завершился со счётом 5:4 в пользу блогеров, в серии пенальти удача также оказалась на стороне блогеров: именно они подняли кубок над головой.
Интрига сохранялась до финального свистка, что подтверждают невероятные цифры: пиковый онлайн трансляций превысил 350 000 зрителей — абсолютный рекорд среди медиафутбольных матчей в России. Предыдущее достижение составляло 232 000 зрителей.
Тажке матч стал самым посещаемым на «РЖД Арене» с 2019 года. 23 899 болельщиков заполнили стадион. Для сравнения: матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» собрал 21 040 зрителей.
Я нереально горжусь BetBoom Медиа Класико. Илья Exile и Саша Paradeev1ch придумали крутой проект! Шоу порадовало сотни тысяч людей как в онлайне, так и на трибунах. У нас получилось создать медиафеномен: более 350 000 зрителей онлайн, почти 24 000 человек на стадионе, бесчетное количество постов в социальных сетях и СМИ. Думаю, обсуждать BetBoom Медиа Класико будут еще не один месяц. Счастлив, что BetBoom стал частью этой истории, и благодарен всем, кто болел, смотрел и верил в этот формат!Юрий ЭрмантраутПрезидент BetBoom