Второй выпуск проекта «Бабушкин свитер» от букмекерской компании Fonbet рассказывает о вязаном свитере в цветах омского хоккея.

В России непросто найти более хоккейный город, чем Омск. Там каждый любит эту игру и всем сердцем переживает за местную команду.

Одна из таких преданных болельщиц представляет семью Никиты Серебрякова — это бабушка Лидия Леонидовна. Именно она поучаствовала в создании «Бабушкиного свитера» в цветах «ястребов».

Хоккей в моей жизни давно появился. Мой муж им немного занимался. А вот, когда Никита появился — за него болеем. Где он — там и мы. С Никитой Серебряковым меня связывает моя внучка Кристина Мельникова. Она тоже занималась спортом и много ему помогает. В Омске все болеют хоккеем, на арене очень много людей. Все мечтают завоевать Кубок Гагарина, это и Никиты мечта. Когда он выходит на лед, он весь там, и всего себя отдает в игре! Лидия Леонидовна

Лидия Леонидовна называет голкипера омского клуба «вратарем от бога» и искренне восхищается атмосферой на арене «Авангарда».

В сибирской версии «Бабушкиного свитера» можно найти немало отсылок к комплекту формы «ястребов», который посвящен 75-летию омского хоккея.

