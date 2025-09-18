2-й таймСпартак — РостовОнлайн
    «Спартак» — «Ростов»: онлайн, прямая трансляция матча 4-го тура Кубка России
    Букмекерская компания BetBoom провела закрытый пабстомп для участников программы лояльности BetBoom Premium.

    BetBoom провела закрытый показ финала The International

    Клиенты со статусом Gold и Platinum посмотрели финал The International в живописном ресторане «Яръ» под комментарии амбассадоров BetBoom Заура «Cooman» Шахмурзаева и Владлена «Mariachi» Гребенькова.

    В перерывах между картами гости могли приобрести эксклюзивный мерч, разработанный специально к TI 2025, украшения в коллаборации с ювелирным брендом Mozi J, а также принять участие в турнире 1х1 и гонке ставок. Главные призы в активностях — фигурки персонажей Дота 2, разрисованные Cooman, TpaBoMaH, Dyrachyo, Sony9sha и By_owl.

    «Таинственная пятёрка»
    Betboom

    В рамках пабстомпа провели выставку, посвящённую Dota 2. Помимо молодых художников, отобранных в рамках опен-колла, хедлайнерами стали известные: Алексей Жучков, Миша Most, Андрей Бартенев и арт-группа ППСС. Экспонаты можно было приобрести за ставки в BetBoom. «Таинственная пятёрка» от арт-группы ППСС обошлась клиенту в ставку в 4 645 500 рублей.

  • Глеб Данилов
  • digital-директор BetBoom
  • Идея заключалась в том, чтобы соединить современное искусство и киберспорт: через открытый конкурс художники создавали авторские картины и арт-объекты, переосмысливая мир Dota 2 в художественном контексте.

    • Финал The International состоялся 14 сентября.Team Falcons обыграла Xtreme Gaiming со счётом 3:2 и завоевала первый титул чемпионов мира в истории организации. А премиальные клиенты BetBoom смогли получить уникальный опыт, прикоснуться к киберспорту через искусство, а также получить множество призов и фрибетов.

