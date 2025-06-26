Клиент BetBoom выиграл 4,5 миллиона рублей на матче КЧМ-2025

Клиент BetBoom выиграл 4 500 000 рублей благодаря историческому исходу в матче Клубного чемпионата мира по футболу между

Беттор предположил, что матч последнего тура группы С закончится ничейным результатом — на данный вариант BetBoom давал коэффициент 30.0. Ткой высокий коэффициент был обусловлен колоссальной разницей в классе клубов.

«Окленд» с отрывом является самой слабой командой турнира. Это любительский футбольный клуб из Новой Зеландии. В первых двух матчах команда потерпела два разгромных поражения с общим счётом 0:16.

«Бока Хуниорс», напротив, один из сильнейших и титулованных клубов мира. На победу аргентинцев в матче букмекеры давали лишь 1.01, тогда как выигрыш новозеландцев шёл за кф 85.0.

Но «Окленду» удалось совершить сенсацию. Несмотря на то, что команда пропустила первой, новозеландцы сравняли счёт и смогли удержать ничью до конца матча. При этом «Бока» продемонстрировала тотальную доминацию по игре. Команда совершила в 14 раз больше ударов (41:3) и подала в 10 раз больше угловых (20:2), чем соперник. Но результат игры остался неизменным.

Благодаря ничьей «Окленд» впервые за 10 лет смог заработать очки в матче Клубного ЧМ, а клиент BetBoom выиграл 4 500 000 рублей!

Прогнозы и ставки на футбол

Уже 28-го июня стартует плей-офф Клубного ЧМ. В ⅛ финала встретятся «Челси» и «Бенфика». BetBoom отдает предпочтение лондонцам и дает 2.06 на их победу в основное время против 3.6 на выигрыш португальцев.

Пользователи BetBoom также верят в команду Марески. 76% от общего количества ставок на исход пришлось на победу «Челси».