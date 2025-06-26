ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинНа распутье. Как сложится дальнейшая карьера Александра Головина?
    Все новости спорта

    Клиент BetBoom выиграл 4,5 миллиона рублей на матче КЧМ-2025

    Новости букмекеров BetBoom
    Клиент BetBoom выиграл 4 500 000 рублей благодаря историческому исходу в матче Клубного чемпионата мира по футболу между «Окленд Сити» и «Бокой Хуниорс».

    Клиент BetBoom выиграл 4,5 миллиона рублей на матче КЧМ-2025
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клиент BetBoom выиграл 4,5 миллиона рублей на матче КЧМ-2025

    Беттор предположил, что матч последнего тура группы С закончится ничейным результатом — на данный вариант BetBoom давал коэффициент 30.0. Ткой высокий коэффициент был обусловлен колоссальной разницей в классе клубов.

    «Окленд» с отрывом является самой слабой командой турнира. Это любительский футбольный клуб из Новой Зеландии. В первых двух матчах команда потерпела два разгромных поражения с общим счётом 0:16.

    «Бока Хуниорс», напротив, один из сильнейших и титулованных клубов мира. На победу аргентинцев в матче букмекеры давали лишь 1.01, тогда как выигрыш новозеландцев шёл за кф 85.0.

    Но «Окленду» удалось совершить сенсацию. Несмотря на то, что команда пропустила первой, новозеландцы сравняли счёт и смогли удержать ничью до конца матча. При этом «Бока» продемонстрировала тотальную доминацию по игре. Команда совершила в 14 раз больше ударов (41:3) и подала в 10 раз больше угловых (20:2), чем соперник. Но результат игры остался неизменным.

    Благодаря ничьей «Окленд» впервые за 10 лет смог заработать очки в матче Клубного ЧМ, а клиент BetBoom выиграл 4 500 000 рублей!

    Прогнозы и ставки на футбол

    Уже 28-го июня стартует плей-офф Клубного ЧМ. В ⅛ финала встретятся «Челси» и «Бенфика». BetBoom отдает предпочтение лондонцам и дает 2.06 на их победу в основное время против 3.6 на выигрыш португальцев.

    Пользователи BetBoom также верят в команду Марески. 76% от общего количества ставок на исход пришлось на победу «Челси».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Муте возьмет реванш у Тьена?
  • Тьен — Муте. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Испытает ли Ястремская проблемы из-за соперницы?
  • Ястремская — Эала. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Александрова снова выиграет у Свентек?
  • Александрова — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тьен — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ястремская — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бруксби — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Харрис — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Грачева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •