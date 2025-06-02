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    BetBoom разыграет поездку на турнир Большого шлема за ставки на «Ролан Гаррос»

    Новости букмекеров BetBoom
    В разгаре один из этапов Большого шлема — Открытый чемпионат Франции по теннису. Красивая церемония открытия «Ролан Гаррос» с чествованием самого известного рекордсмена турнира Рафаэля Надаля уже задала планку всему соревнованию.

    «Гейм. Сет. Гаррос»
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    «Гейм. Сет. Гаррос»

    Действующий чемпион в мужском одиночном разряде, представитель Испании Карлос Алькарас, продолжит защиту титула четвертьфинальным матчем против американца Томми Пола.

    В женской сетке титул победительницы 2024 года принадлежит польской спортсменке Иге Свёнтек, которая одерживала победу на турнире трижды подряд и уже вышла в четвертьфинал.

    В преддверии нынешнего розыгрыша Свёнтек демонстрировала нестабильные результаты, что может повлиять на её перспективы в борьбе за очередной титул.

    Уверен в прогнозах? Попробуй их вместе с новой акцией BetBoom «Гейм. Сет. Гаррос» и выиграй поездку на турнир Большого шлема.

    Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и сделать 3 одиночные ставки на Ролан Гаррос, каждая должна быть от 5 000 рублей с кэфом от 1.3, чтобы получить гарантированный фрибет 1 000.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Дополнительно можно собрать любой экспресс на Ролан Гаррос от 1 000 рублей, чтобы присоединиться к розыгрышу поездки на турнир Большого шлема.

    Начисление фрибетов и розыгрыш поездки будет проходить 9 июня.

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