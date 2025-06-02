BetBoom разыграет поездку на турнир Большого шлема за ставки на «Ролан Гаррос»

В разгаре один из этапов Большого шлема — Открытый чемпионат Франции по теннису. Красивая церемония открытияс чествованием самого известного рекордсмена турнирауже задала планку всему соревнованию.

Действующий чемпион в мужском одиночном разряде, представитель Испании Карлос Алькарас, продолжит защиту титула четвертьфинальным матчем против американца Томми Пола.

В женской сетке титул победительницы 2024 года принадлежит польской спортсменке Иге Свёнтек, которая одерживала победу на турнире трижды подряд и уже вышла в четвертьфинал.

В преддверии нынешнего розыгрыша Свёнтек демонстрировала нестабильные результаты, что может повлиять на её перспективы в борьбе за очередной титул.

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