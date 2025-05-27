Клиент BetBoom выиграл полтора миллиона со ставки в 100 рублей

Клиент BetBoom выиграл 1 500 000 рублей со ставки в 100 рублей благодаря футбольному экспрессу на 28 событий.

Практически во всех матчах беттор взял «тотал голов больше 1.5», кроме одной игры, где он поставил на возвратный «тотал больше 2». Коэффициент экспресса составил 15 000.

Стоит отметить, что большинство событий в купоне было с довольно низкими коэффициентами. Средний кф одного события в купоне составил примерно 1.42. При этом, практически половина матчей закончилось с «пограничным тоталом» — команды забили ровно два гола.

Клиент BetBoom выиграл полтора миллиона на экспрессе BetBoom

Наиболее нервными для беттора оказались противостояния Первой лиги: «Нефтехимик» против «Черноморца» и «Камаз» против «Алании». К 70-ой минуте на табло обоих матчей горели «нули», хотя в каждой из игр нужно было минимум два гола.

Тем не менее страдания беттора были вознаграждены: в матче «Нефтехимика» и «Черноморца» Уридия оформил дубль, обеспечив победу своей команды, а в игре «Камаза» и «Алании» Казанцев открыл счет за гостей, но на последних минутах Тананеев сравнял, сохранив ничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Этот результат оказался решающим для клиента BetBoom — его экспресс сыграл, принеся выигрыш в 1 500 000 рублей при ставке всего 100 рублей.