Кто возьмет трофей ЛЕ? Погребняк ставит на «МЮ», Ковальчук верит в «Тоттенхэм»

Вечером в среду, 21 мая, пройдет финал Лиги Европы —разыграет трофей с. Амбассадоры BetBoom дали свои прогнозы на противостояние.

— Между командами всего одно очко разницы в АПЛ, а также паритет по результатам 10 последних личных встреч — по 4 победы. Можно ли сказать, что это игра двух абсолютно равных команд?

Погребняк: «Ну, конечно, это нонсенс — в финале Лиги Европы встречаются 17-я и 18-я команды АПЛ. "Тоттенхэм" без трофеев уже столько лет, для них этот матч крайне важен. Смогут ли они повторить успех Кейна, который выиграл с ними лишь один трофей? "Манчестер Юнайтед" тоже отчаянно нуждается в этом титуле, чтобы хоть как-то скрасить провальный сезон».

Ковальчук: «Это не просто равные команды — это два абсолютно ужасных коллектива в нынешнем состоянии. Но если уж искать преимущества, то у "Манчестер Юнайтед" чуть больше шансов — в Лиге Европы они хоть как-то держатся на плаву. Так что да, это битва двух одинаково слабых команд. Ждем кучи ошибок, голевых моментов на ровном месте и в целом веселого матча».

— Кто сыграет решающую роль в матче?

Погребняк: «На мой взгляд, ключевым фактором станет качество футболистов. У "Манчестера" всё-таки более сильный состав, да и опыт в решающих матчах есть — вспомните их победу в Лиге Европы при Моуриньо. Игроки "Юнайтед" знают, как играть в таких напряженных ситуациях».

Ковальчук: «Вратари. Кто больше "накосячит" — тот и проиграет. Из полевых выделю Бруну Фернандеша — наверное, самый стабильный в этом "МЮ". Кулусевски мог бы перевесить игру в пользу "шпор", но он, увы, пропустит матч».

— Окажется ли поражение в финале роковым для тренера проигравшей команды?

Погребняк: «Без сомнений, один из тренеров покинет свой пост, если его команда не выиграет трофей. Это практически гарантировано».

Ковальчук: «Для Постекоглу — 100%. Я думаю, что даже если "шпоры" выиграют, ему всё равно светит расставание. Аморим же выглядит так, будто уже морально готов сбежать сам. После такого сезона поражение в финале может стать последней каплей — не факт, что его уволят, но вот его собственное терпение явно на пределе».

Дерзкая ставка на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

— Какая по вашему мнению наиболее интересная ставка на этот матч?

Погребняк: «Я бы поставил на победу "Манчестер Юнайтед" в основное время c коэффициентом 2.27 в BetBoom. У них есть всё необходимое, чтобы взять верх над "Тоттенхэмом" в решающий момент»

Ковальчук: «"Обе забьют + тотал больше 2.5" за 2.14 в BetBoom выглядит разумным выбором. Обе команды не отличаются надежной игрой в защите, но при этом умеют создавать моменты. В условиях финального напряжения такой сценарий вполне вероятен».

— За кого будете болеть?

Погребняк: «Это будет нервный и принципиальный матч. Обе команды отчаянно нуждаются в этом трофее, но 'Манчестер' выглядит чуть более готовым к такому испытанию. Жду интересной борьбы до последней минуты».

Ковальчук: «Этот финал интересен прежде всего своей непредсказуемостью. Кто бы взял финал, этот победитель станет самым слабым в истории Лиги Европы. Но во втором случае мы дождемся конца длительной трофейной засухи 'шпор'. Как нейтральный зритель, жду напряженного и эмоционального матча».

Прогнозы и ставки на финал Лиги Европы

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Пользователи BetBoom считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом — 65% ставок пришлось на их победу. Интересно, что в этом сезоне команды встречались три раза — и во всех встречах выиграл «Тоттенхэм». BetBoom дает коэффициент 2.24 на победу лондонцев с учетом доп таймов и пенальти. Такая же ставка на МЮ идет за 1.65