2-й таймРеал — МальоркаОнлайн
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    Винисиус Жуниор«Реал» — «Мальорка». Онлайн, прямая трансляция
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    В BetBoom Poker сыграют Нурлан Сабуров, Nix, Сабина Хайрова и другие звёзды

    Новости букмекеров BetBoom
    Анонсирован третий сезон турнира BetBoom Poker, генеральным партнёром которого стала букмекерская компания BetBoom.

    Анонсирован третий сезон турнира BetBoom Poker
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    Анонсирован третий сезон турнира BetBoom Poker

    Ивент пройдет с 22 по 25 мая. Призовой фонд составит 62 тысячи дролларов. За всеми новостями турнира можно следить в официальном Telegram-канале.

    В BetBoom Poker примут участие 28 игроков, все из которых являются медийными личностями или известными стримерами. Это комики Нурлан Сабуров, Илья Макаров и Эмир Кашоков, певица Анна Седокова, блогеры Сабина Хайрова и Дмитрий Егоров, стримеры Александр «Nix» Левин, «Хазяева» и другие звёзды.

    Трансляции пройдут на Twitch-канале Koreshzy и на YouTube-канале BetBoom Esports. Победителями прошлых сезонов BetBoom Poker становились стримеры VooDooSh и ‎LenaGol0vach.

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