BetBoom подписал стримерский сквад Staya

Букмекерская компания BetBoom заключила партнерское соглашения с популярным стримерским объединением

Амбассадорами компании стали участики сквада: Самвел «steel» Оганджанян, Равшан «RavshanN» Джульпаев и Ренат «renatko» Пашаев.

«Весна — время крупных анонсов для BetBoom. Контент Staya находит отклик у максимально широкой аудитории: их смотрят как геймеры, так и любители автоспорта и единоборств. Соглашение с ребятами соответствует нашей стратегии развития в сфере инфлюенс-маркетинга. Добро пожаловать в BetBoom!» — заявил руководитель направления киберспорта, медиа-проектов и инфлюенс маркетинга BetBoom Артем Савельев.

Совместно с BetBoom объединение Staya планирует развивать собственный контент, а также участвовать в коллаборациях с текущими активами букмекера.

«Нам очень нравились медиапроекты BetBoom со стримерами и инфлюенсерами. После общения с компанией мы поняли, что смотрим в одну сторону в вопросах контента и нашего личного развития. Вместе с BetBoom мы готовим для вас много эпичных проектов и нестандартных коллабораций», — отметили представители сквада Staya.