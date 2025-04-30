Клиент BetBoom выиграл 4 млн рублей на прошедшем UFC Fight Night

Турнирв Лас-Вегасе, прошедший 26 апреля, порадовал зрителей серией спорных решений судей, зрелищными поединками и техничным удушением в женском весе. А клиент BetBoom собрал экспресс из 14 событий (на каждый бой турнира) с общим коэффициентом 110,62.

Джозелин Эдвардс в первом раунде комбинацией из хуков победила Челси Чендлер. Аморим оказалась быстрее и техничнее, оформив удушающий Виане во втором раунде. Грепплерский мастер-класс помог экспрессу и дальше заходить.

Убедительное заявление о себе в полусреднем весе сделал Тимоти Куамба – удар коленом в голову во втором раунде и техничное добивание Ромеро, а у беттора BetBoom зашло событие на тотал больше 0,5.

Беттору пришлось понервничать, когда 4 боя дошли до карточек судей, но все заходы были верны. Алискеров вновь доказал, что является будущим дивизиона среднего веса. Муньис пытался бороться, но был полностью придавлен к сетке, пропустил и тяжёлый граунд-энд-паунд не оставил ему шансов в концовке первого раунда.

Грузинский мастер кикбоксинга Гига Чикадзе вернулся в октагон с огнём в глазах. Уже в первом раунде он начал методично разбирать соперника своими фирменными хай-киками. Но решение судей по итогам трех раундов оставило победителем Онаму.

Ветеран Этони Смит не справился с локтями Чажана Минъяна и уже в первом раунде получил сечку над левым глазом, пассивная защита и эффективное добивание в партере помогли рефери объявить технический нокаут.

Ирландец Гарри провёл стратегически выверенный бой, нейтрализовав мощь Пратеса за счёт футворка и джебов. Решение судей — единогласное, Гарри укрепил свои позиции в топе полусреднего дивизиона и дальнейший заход экспресса.

14 событий в экспрессе, 14 боев UFC в Канзас-Сити. 4 424 798 рублей выигрыша у беттора BetBoom.