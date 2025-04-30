1-й таймБарселона — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафинья«Барселона» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Клиент BetBoom выиграл 4 млн рублей на прошедшем UFC Fight Night

    Новости букмекеров BetBoom
    Турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе, прошедший 26 апреля, порадовал зрителей серией спорных решений судей, зрелищными поединками и техничным удушением в женском весе. А клиент BetBoom собрал экспресс из 14 событий (на каждый бой турнира) с общим коэффициентом 110,62.

    Клиент BetBoom собрал экспресс из 14 событий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клиент BetBoom собрал экспресс из 14 событий

    Джозелин Эдвардс в первом раунде комбинацией из хуков победила Челси Чендлер. Аморим оказалась быстрее и техничнее, оформив удушающий Виане во втором раунде. Грепплерский мастер-класс помог экспрессу и дальше заходить.

    Убедительное заявление о себе в полусреднем весе сделал Тимоти Куамба – удар коленом в голову во втором раунде и техничное добивание Ромеро, а у беттора BetBoom зашло событие на тотал больше 0,5.

    Беттору пришлось понервничать, когда 4 боя дошли до карточек судей, но все заходы были верны. Алискеров вновь доказал, что является будущим дивизиона среднего веса. Муньис пытался бороться, но был полностью придавлен к сетке, пропустил и тяжёлый граунд-энд-паунд не оставил ему шансов в концовке первого раунда.

    Грузинский мастер кикбоксинга Гига Чикадзе вернулся в октагон с огнём в глазах. Уже в первом раунде он начал методично разбирать соперника своими фирменными хай-киками. Но решение судей по итогам трех раундов оставило победителем Онаму.

    Ветеран Этони Смит не справился с локтями Чажана Минъяна и уже в первом раунде получил сечку над левым глазом, пассивная защита и эффективное добивание в партере помогли рефери объявить технический нокаут.

    Ирландец Гарри провёл стратегически выверенный бой, нейтрализовав мощь Пратеса за счёт футворка и джебов. Решение судей — единогласное, Гарри укрепил свои позиции в топе полусреднего дивизиона и дальнейший заход экспресса.

    14 событий в экспрессе, 14 боев UFC в Канзас-Сити. 4 424 798 рублей выигрыша у беттора BetBoom.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Салават Юлаев» начнет домашний этап с победы
  • «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Гауфф — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дрейпер — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •