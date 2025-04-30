BetBoom — генеральный партнёр премии MARSPO Awards 2025

Букмекерская компания BetBoom и авторитетная отраслевая премияобъединяют усилия, чтобы вывести спортивный маркетинг на новый уровень, став драйвером инноваций, поддержки креативных проектов и международного сотрудничества.

В среду, 30 апреля, завершается приём заявок на участие в девятом сезоне премии — это последний шанс для профессионалов заявить о своих достижениях и отметиться в индустрии.

BetBoom — это современный букмекер, который ведёт деятельность с 2011 года. После ребрендинга в 2020 году компания сделала ставку на ключевые ценности: простоту, «фан» и комфорт, что позволило укрепить позиции и стать одним из топ-3 лидеров отрасли.

MARSPO Awards, основанная в 2017 году, за девять лет превратилась в главную площадку для признания заслуг специалистов: ежегодно на премию поступает более 350 заявок, а в 2024 году защита проектов заняла рекордные 200 часов.

В 2025 году география премии расширяется: если ранее участвовали проекты от Калининграда до Владивостока, включая Кубань, Кавказ и Красноярский край, то теперь к России присоединяются Беларусь, Казахстан и Армения. Это не только повысит конкуренцию, но и откроет новые возможности для коллабораций и проектов.

Церемония награждения пройдёт 29 мая 2025 года в Москве, однако путь к победе начинается уже сегодня — в последний день подачи заявок.

«Мы верим, что спорт и маркетинг — это области, где важен не только результат, но и эмоции. Наши прошлогодние победы — доказательство того, что нестандартные идеи могут стать прорывными. Поэтому мы рады в этом году поддержать наших коллег и стать генеральным спонсором премии MARSPO Awards. В нашей индустрии не так много премий, которые позволяют отметить достижения компаний в сфере беттинга», — отметил Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom.

В прошлом году компания BetBoom доказала, что смелые идеи меняют правила игры. В 2024 году среди победных номинаций оказались:

Лучший мерчандайзинг за стильную коллекцию одежды с дизайнером Shulya;

Лучший digital-проект за digital-активации отдела спецпроектов;

Лучшая спонсорская интеграция в киберспорте за работу с BB Team;

Лучший рекламный ролик с Team Spirit — «Идеальное партнёрство».

Главный продюсер премии Николай Сорокин подчеркнул:

«Партнёрство с BetBoom — логичный шаг для MARSPO Awards. Компания разделяет наши ценности: стремление к развитию, технологичность и открытость новым идеям. Уверены, что совместными усилиями мы сделаем премию ещё более значимой для профессионального сообщества. В 2025 году ждём проекты, которые не просто соответствуют трендам, но и задают их».

Чтобы присоединиться к MARSPO Awards 2025, необходимо до конца дня 30 апреля 2025 года подать заявку на официальном сайте премии.

Итоги первого отборочного этапа будут объявлены уже 2 мая 2025 года на сайте.