ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Масалитин«Чемпионство "Краснодара" поможет развитию нашего футбола». Масалитин — о 25-м туре, проблемах «Химок» и засилье иностранцев в РПЛ
    Все новости спорта

    BetBoom разыграет миллион фрибетов за экспресс на теннис

    Новости букмекеров BetBoom
    Во вторник, 22 апреля стартовал теннисный турнир Madrid Open. Грунтовый корт, Медведев и Алькарас, 9 миллионов призовых — всё это ждет болельщиков уже на этой неделе и продлится до конца первых майских праздников.

    BetBoom разыграет миллион фрибетов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    BetBoom разыграет миллион фрибетов

    Букмекерская компания BetBoom помогает всем любителям тенниса не только бесплатно смотреть поединки Madrid Open в лучшем качестве, но и дарит миллион фрибетов своим клиентам за ставки на этот турнир.

    Для участия в акции необходимо зайти на сайт, нажать кнопку «Принять участие» и собрать экспресс на матчи Madrid Open от 700 рублей. Все события экспресса должны быть на матчи ATP или WTA Madrid Open.

    Прогнозы на теннис

    5 мая BetBoom разыграет 10 фрибетов по 50 000 и 100 фрибетов по 5000 среди всех клиентов, кто выполнил условия акции

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» не даст ускользнуть этой серии на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Барселона» забьет много голов?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Львы» доставят проблемы «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •