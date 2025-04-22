BetBoom выплатил выигрыши по ставкам на победу «Акрона» над «Спартаком», хотя тольяттинцы упустили победу

Букмекерская компания BetBoom рассчитала ставки на победунадв рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) как выигрышные, хотя команда Артема Дзюбы упустила победу.

Все дело в том, что BetBoom проводит традиционную акцию «РПЛ 2:0». По условиям промо, букмекер досрочно рассчитывает пари игрокам, совершившим прематч-ставку на победу команды, которая по ходу матча РПЛ повела в два мяча. Поэтому, 20 апреля компания досрочно выплатила выигрыш всем, кто поставил на победу «Акрона» во встрече против «Спартака».

В середине первого тайма форвард тольяттинского клуба Артем Дзюба открыл счет, а еще через несколько минут мяч в ворота «Спартака» занес нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков. Все клиенты BetBoom, поставившие на победу «Акрона», получили досрочные выплаты.

В рамках акции «РПЛ 2:0» сумма досрочных выплат в качестве выигрыша составила почти 26 000 000 рублей! Перевес по объему ставок был также на тольяттинскую команду: 47% — 15% — 38% (П1 — Х — П2).

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака», прибавившего после перерыва и совершившего камбэк в компенсированное время. На 66-й минуте красно-белые сравняли счет, а решающий третий мяч с пенальти на 94-й минуте был забит усилиями аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Как итог, BetBoom выплатил выигрыши и по ставкам на победу «Спартака», и на победу «Акрона» — 85% клиентов BetBoom оказались в плюсе.