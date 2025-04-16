BetBoom запустила игру Boom Clutch, приуроченную к турниру YaLLa Compass 2025 по CS 2

Совместить приятное с полезным и получать фрибеты, играя на своем мобильном в приложении BetBoom? Легко! Букмекерская компания BetBoom запустила спецпроект Boom Clutch , приуроченный к турнирупо CS 2, который пройдёт с 16 по 20 апреля.

Любой игрок, знакомый с популярной механикой «Три в ряд» не испытает никаких проблем с BetBoom Clutch. Задача проста — набирать максимальное количество баллов за день. Все попытки будут суммироваться и отображаться в общем рейтинге. По итогам каждого дня спецпроекта топ-100 игроков BetBoom Clutch получат по 5 000 фрибетов.

У всех пользователей BetBoom будет по одной бесплатной попытке в Boom Clutch за день, но можно получить и дополнительные попытки набрать очки. Для этого нужно лишь сделать ставку с коэффициентом от 1.3 на киберспорт или «Спорт 24/7» суммой от 1000 рублей. Число попыток ограничено — в день не получится сыграть в BetBoom Clutch более 10 раз.

YaLLa Compass 2025 — онлайн-турнир по CS 2 с призовым фондом $300 тыс. Среди участников чемпионата — BetBoom Team, Astralis, Aurora Gaming и другие команды.

BetBoom — официальный партнёр русскоязычной трансляции турнира.