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    Жуков: Надеюсь, что на следующих Олимпийских играх мы выступим с гимном и флагом

    Пекин-2022 Сборная России
    Почетный президент ОКР Александр Жуков оценил результат российской сборной на Олимпиаде в Пекине, а также выразил надежду о том, что команда сможет выступить с гимном и флагом на следующих Олимпийских играх.

    Александр Жуков
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    Александр Жуков

    «Это было хорошее выступление наших спортсменов. В некоторых видах спорта был просто отличный результат. В первую очередь, в лыжах и фигурном катании. Просто молодцы! Жалко, что не выиграли в хоккее. А так бы была все просто замечательно!

    Надеюсь, что на следующих Олимпийских играх мы выступим с гимном и флагом. Как было определено, так и будет. На следующей Олимпиаде уже будет Россия!

    Однако Игры в Пекине запомнились не только хорошим выступлением наших спортсменов — отсутствие зрителей на соревнованиях, антиковидные ограничения. Но все это забудется. Останутся только хорошие впечатления от спортивных выступлений», — приводит слова Жукова Sport24.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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