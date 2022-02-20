Цун Хань об оценках на Олимпиаде: Бывают такие виды спорта, где надо положиться на судей

Китайский фигурист, выступающий в паре с, оценил судейство на Олимпиаде в Пекине, где их дуэт одержал победу.

Напомним, что Суй и Хань опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 0,63 балла по итогам двух программ.

«Помогло ли нам судейство? Думаю, что вы задаете действительно очень прямой вопрос. Это такой вид спорта, где судьи нас оценивают... Но мы бросаем себе вызов, должны делать разные вещи — вращения, уровни... Если судьи предвзяты, тогда могут быть сомнения.

К примеру, в Пхенчхане могли неправильно оценить нас (тогда Суй и Хань взяли серебро, уступив 0,43 балла Алене Савченко и Бруно Массо из Германии — прим. ред.). А что касается сегодняшних прокатов, надо посмотреть внимательно, почему нам ставят так.

Но я хотел бы поблагодарить вас за этот вопрос и за то, что вы поднимаете такие темы. Просто бывают такие виды спорта, где надо положиться на судей», — сказал фигурист «Матч ТВ».

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