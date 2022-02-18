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    Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
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    Тренер Швеции: Последний буллит россиян — это сильно. Взял Россию на плечи — и забил

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев поделился впечатлениями после поражения в полуфинале Олимпиады-2022 от России (1:2 Б).

    Юхан Гарпенлев
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    Юхан Гарпенлев

    Победный бросок выполнил форвард россиян Арсений Грицюк.

    «Мы провели хороший матч. Могли победить даже по буллитам. Последний буллит россиян — это сильно. Взял Россию на плечи — и забил.

    Мы провели хороший матч. Доволен, как сыграла команда. У нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола.

    Буллиты? Ларс Юханссон хорошо знает российских игроков, играет с ними. Он был готов к буллитам.

    Нам надо было реализовывать моменты, которые у нас были. У нас возникали шансы в третьем периоде, но мы не забили. Иногда такое бывает.

    В финале будет вязкая игра от обороны, встретятся две сильные команды. Прежде всего, они думают о своей игре. Но у каждой команды есть хоккеисты, которые хороши в атаке.

    Если у них появятся моменты, они их используют. Эти команды умеют забивать, у них много обученных игроков. Голов в финале вряд ли будет много, но матч будет хорошим», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В финале Олимпиады сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

    Швеция разыграет бронзовые медали со Словакией 19 февраля (начало — в 16.10 мск).

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