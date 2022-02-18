Тренер Швеции: Последний буллит россиян — это сильно. Взял Россию на плечи — и забил

Победный бросок выполнил форвард россиян Арсений Грицюк.
«Мы провели хороший матч. Могли победить даже по буллитам. Последний буллит россиян — это сильно. Взял Россию на плечи — и забил.
Мы провели хороший матч. Доволен, как сыграла команда. У нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола.
Буллиты? Ларс Юханссон хорошо знает российских игроков, играет с ними. Он был готов к буллитам.
Нам надо было реализовывать моменты, которые у нас были. У нас возникали шансы в третьем периоде, но мы не забили. Иногда такое бывает.
В финале будет вязкая игра от обороны, встретятся две сильные команды. Прежде всего, они думают о своей игре. Но у каждой команды есть хоккеисты, которые хороши в атаке.
Если у них появятся моменты, они их используют. Эти команды умеют забивать, у них много обученных игроков. Голов в финале вряд ли будет много, но матч будет хорошим», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
В финале Олимпиады сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).
Швеция разыграет бронзовые медали со Словакией 19 февраля (начало — в 16.10 мск).
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