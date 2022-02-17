Щербакова: Очень переживала за Ками

Российская фигуристкавысказалась о выступлении в произвольной программе Олимпиады

«Выступление Камилы видела, но ещё не отошла от своего проката, пыталась осознать, что только завершила выступление на ОИ, к чему мы так долго готовились. Очень переживала за Ками, было видно с первого прыжка, как тяжело ей даётся прокат. Понимаю чувства спортсмена, очень непросто докатывать программу. Скажу ей лично всё, что думаю об этом», — передает слова Щербаковой «Чемпионат».

Валиева допустила 3 ошибки и дважды упала во время проката. Она заняла четвертое место.

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