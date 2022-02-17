Шведка Нэслунд стала чемпионкой в ски-кроссе на ОИ-2022

Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золотую медаль в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Нэслунд быстрее всех преодолела дистанцию в финальном заезде.

Второе место заняла Мариэль Томпсон из Канады.

Бронзовую медаль выиграла немка Даниэлы Майер.

Лучшей из россиянок в ски-кроссе стала Анастасия Чирцова, выбывшая в четвертьфинале.

Олимпийские игры-2022. Чжанцзякоу (Китай)

Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал

1. Сандра Нэслунд (Швеция)

2. Мариэль Томпсон (Канада)

3. Даниэла Майер (Германия)

4. Фанни Смит (Швейцария)

Малый финал

5. Бриттани Фелан (Канада)

6. Кортни Хоффос (Канада)

7. Ханна Шмид (Канада)

8. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)

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