Коньки, женщины, 1000 м на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 11:30 мск 17 февраля на Олимпиаде-2022 начнется старт уна дистанции

Сборную России представляют: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

Главная соперница россиянок — американка Бриттани Боу.

1000 метров — одна из самых престижных дистанций в коньках, потому борьба будет увлекательная.

Прямая трансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало — в 11:30.

Онлайн-трансляция со всеми подробностями будет доступна на LiveSport.Ru.

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