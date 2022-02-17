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    Коньки, женщины, 1000 м на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    В 11:30 мск 17 февраля на Олимпиаде-2022 начнется старт у конькобежек на дистанции 1000 метров.

    Ольга Фаткулина
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    Ольга Фаткулина

    Сборную России представляют: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

    Главная соперница россиянок — американка Бриттани Боу.

    1000 метров — одна из самых престижных дистанций в коньках, потому борьба будет увлекательная.

    Прямая трансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало — в 11:30.

    Онлайн-трансляция со всеми подробностями будет доступна на LiveSport.Ru.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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