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    Биатлонистка Казакевич выступила в эстафете на Олимпиаде в день похорон отца

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступила в женской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в день похорон отца.

    Ирина Казакевич
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    Ирина Казакевич

    Об этом рассказала мама спортсменки Ольга Казакевич.

    «Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова Ольги Казакевич «Матч ТВ».

    Женская сборная России заняла второе место в эстафетной гонке на Олимпиаде-2022. Вместе с Казакевич серебряные медали выиграли Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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