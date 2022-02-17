Биатлонистка Казакевич выступила в эстафете на Олимпиаде в день похорон отца

Российская биатлонисткавыступила в женской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в день похорон отца.

Об этом рассказала мама спортсменки Ольга Казакевич.

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова Ольги Казакевич «Матч ТВ».

Женская сборная России заняла второе место в эстафетной гонке на Олимпиаде-2022. Вместе с Казакевич серебряные медали выиграли Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

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