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    Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России Медали России
    Женская сборная Швеции по биатлону стала победителем эстафетной гонки 4х6 км на Олимпиаде в Пекине.

    Ульяна Нигматуллина
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    Ульяна Нигматуллина

    Золотые медали завоевали Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг и Эльвира Оберг.

    Второе место заняла сборная России, за которую в этой гонке выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

    Россиянки уступили шведской команде 12 секунд. На третьем этапе Светлана Миронова шла первой, но после четырех промахов потеряла лидерство.

    Бронзовые медали выиграла сборная Германии.

    В активе сборной России 21 награда на ОИ-2022 — 4 золота, 8 серебряных медалей и 9 бронзовых.

    Олимпиада-2022. Пекин, Китай
    Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км

    1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — 1:11.03,9 (0+6)

    2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — 12,0 (1+7)

    3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) — 37,4 (0+6)

    4. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) — 50,7 (2+8)

    5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) — 1.33,1 (0+5)

    6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) — 2.13,0 (2+10)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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