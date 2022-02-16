Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые

Женская сборнаяпо биатлону стала победителем эстафетной гонки 4х6 км на Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг и Эльвира Оберг.

Второе место заняла сборная России, за которую в этой гонке выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Россиянки уступили шведской команде 12 секунд. На третьем этапе Светлана Миронова шла первой, но после четырех промахов потеряла лидерство.

Бронзовые медали выиграла сборная Германии.

В активе сборной России 21 награда на ОИ-2022 — 4 золота, 8 серебряных медалей и 9 бронзовых.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай

Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — 1:11.03,9 (0+6)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — 12,0 (1+7)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) — 37,4 (0+6)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) — 50,7 (2+8)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) — 1.33,1 (0+5)

6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) — 2.13,0 (2+10)

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