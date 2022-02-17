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    Ийво Нисканен не выступит в марафоне на 50 км на Олимпиаде-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Финский лыжник Ийво Нисканен объявил, что Олимпиада-2022 в Пекине для него закончена. Таким образом, Нисканен не выступит в марафоне на 50 км, который пройдёт в субботу, 19 февраля.

    Ийво Нисканен
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    Ийво Нисканен

    «Для меня гонки по китайским морозам подошли к концу. Было приятно участвовать в соревнованиях, возможно, даже в лучшей форме за всю мою карьеру, и забрать домой медали», — написал Нисканен.

    На Олимпиаде в Пекине Нисканен завоевал три медали, все они разного достоинства: золото в классической разделке на 15 км, серебро в командном спринте классикой и бронза в скиатлоне.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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