Российская фристайлистка Глазкова не прошла в финал ОИ-2022 в хафпайпе

Российская фристайлисткане смогла квалифицироваться в финал Олимпиады в хаф-пайпе.

В квалификации Глазкова показала 14-й результат и не попала в список из 12 лучших спортсменок, которые будут бороться за медали.

Лучший результат показала китаянка Эйлин Гу.

Финал в женском хаф-пайпе пройдет завтра, 18 февраля.

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