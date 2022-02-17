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    Российская фристайлистка Глазкова не прошла в финал ОИ-2022 в хафпайпе

    Пекин-2022 Фристайл
    Российская фристайлистка Александра Глазкова не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады в хаф-пайпе.

    Александра Глазкова
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    Александра Глазкова

    В квалификации Глазкова показала 14-й результат и не попала в список из 12 лучших спортсменок, которые будут бороться за медали.

    Лучший результат показала китаянка Эйлин Гу.

    Финал в женском хаф-пайпе пройдет завтра, 18 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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