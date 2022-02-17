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    Федоров высказался о предстоящем матче со Швецией на Олимпиаде

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции в полуфинале олимпийского турнира в Пекине.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Андронов готовится к завтрашней игре. Пропуск тренировки — тренерское решение. У него нет проблем с тестами.

    Все команды играют здесь немного в другой хоккей. Маленькая площадка, высокая интенсивность — каждый момент может стать решающим. Готовимся к очень хорошей мобильной команде, которая любит и умеет хорошо играть с шайбой.

    Меня не удивляет, что Вальмарк, у которого всего 8 шайб за ЦСКА, здесь так раскрылся. Он попал в знакомую атмосферу, играет с очень хорошими партнерами. Тренерский штаб его хорошо использует.

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    • Мы хорошо знаем Ларса Юханссона. Но это вопрос к Сергею Наумову — он обязательно предоставит какую-то информацию нашим нападающим. Если вратарь видит шайбу, то он ее поймает. Поэтому если у нас будет помеха перед ним, то ему придется очень сложно», — приводит слова Федорова «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

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