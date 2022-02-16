Жамнов высказался о победе над Данией и выходе в полуфинал Олимпиады

Главный тренер сборной России по хоккеюпрокомментировал выход команды в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

В четвертьфинале российские хоккеисты одержали победу над Данией (3:1).

«Тяжелый матч. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотелось все решить в первом периоде, и настрой был именно на это. Чтобы провести как можно больше времени в атаке и играть плотнее. Но не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Шаг сделали. Осталось два главных матча на этом турнире. Будем к ним готовиться.

Что случилось в третьем периоде, когда у датчан были реальные шансы сравнять счет? Потеряли концентрацию. Когда счет был 1:1, у некоторых игроков чувствовалась нервозность. Но для плей-офф это нормальные вещи. В целом могу сказать, что ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача.

Нестеров и Войнов сказали, что им после раскатки было сказано бросать верхом? После второго периода в раздевалке я сказал, чтобы бросали верхом. И перед матчем мы говорили, что вратарь датчан часто садится. Ну а во втором периоде было очевидно, что он постоянно сидит. Просили ребят, чтобы если они вылезают на ворота, то бросали верхом.

Посадил Галиева? Он играл в третьем периоде — одну смену провел. У нас команда: кто-то чуть просел, кто-то, наоборот, лучше двигался. Те перестановки, которые делались в процессе матча, были необходимы. Неправильно будет сказать, что мы его посадили. Просто на какие-то отрезки выходили другие сочетания. Если посмотрите игру, то мы пробовали много перестановок, в том числе и не связанные с Галиевым.

Удаление Плотникова — это игровой момент, клюшка была на льду. Такое бывает, когда идет борьба и ты борешься за шайбу. Ключевое вбрасывание проиграли, когда датчане забили? Если рассматривать полностью ту шайбу, то там много нюансов. От конька нашего защитника шайба отскочила в сторону ворот. Эти удаления, конечно, иногда ломают ритм игры. Постараемся, чтобы в дальнейшем этого не было», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

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