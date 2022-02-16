Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании.

Место в воротах займет Иван Федотов. Его сменщиком станет Тимур Билялов.

Стартовые пятерки выглядят следующим образом:

Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;

Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;

Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.

Состав на 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине! Изучайте — и включайте Первый в 9:00 по мск#Beijing2022 pic.twitter.com/aiipLOvWXj — Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022

Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 16 февраля и начнется в 9:00 по мск.

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