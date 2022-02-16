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    Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против Дании.

    Сборная России
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    Сборная России

    Место в воротах займет Иван Федотов. Его сменщиком станет Тимур Билялов.

    Стартовые пятерки выглядят следующим образом:

    Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
    Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
    Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
    Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.

    Матч Россия — Дания пройдет сегодня, 16 февраля и начнется в 9:00 по мск.

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