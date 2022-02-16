Пешан может покинуть пост наставника сборной Чехии после неудачи на Олимпиаде-2022

Президент Федерации чешского хоккеярассказал о возможной отставке главного тренера сборной

15 февраля чешская команда проиграла Швейцарии (2:4) в Пекине и впервые не попала в четвертьфинал олимпийского турнира.

«Будущее Пешана во главе сборной будет решаться в исполкоме. Все не так просто.

Есть несколько имен. Думаю, пришло время заглянуть за границу. Совершенно очевидно, что эту проблему необходимо решать.

Тренер хоккеистов "Тринеца" Вацлав Варади или глава клуба "Брно" Либор Забранский также могут быть рассмотрены.

Это, безусловно, имена, которые должны быть в шорт-листе. Мы будем сидеть над этим вопросом, и он обязательно будет обсуждаться», — приводит слова Крала iRozhlas.cz.

Пешан стал главным тренером сборной Чехии в 2020 году. На ЧМ-2021 команда в четвертьфинале проиграла Финляндии (0:1).

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