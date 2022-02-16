Французский горнолыжник Ноэль стал олимпийским чемпионом в слаломе на ОИ в Пекине

Клеман Ноэль Фото: globallookpress.com
Серебряным призером стал австриец Йоханнес Штрольц, бронза — у норвежца Себастьяна Фосс Сулевога.
Лучшим из россиян стал Александр Хорошилов, который занял десятое место.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.
2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70...
10. Александр Хорошилов (Россия) +1,08...
26. Александр Андриенко (Россия) +7,08.
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