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    Французский горнолыжник Ноэль стал олимпийским чемпионом в слаломе на ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Горные лыжи
    Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Клеман Ноэль
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    Клеман Ноэль

    Серебряным призером стал австриец Йоханнес Штрольц, бронза — у норвежца Себастьяна Фосс Сулевога.

    Лучшим из россиян стал Александр Хорошилов, который занял десятое место.

    Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
    Мужчины. Слалом

    1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.
    2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.
    3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70...
    10. Александр Хорошилов (Россия) +1,08...
    26. Александр Андриенко (Россия) +7,08.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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