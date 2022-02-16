Американский фристайлист Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле

Александер Холл Фото: globallookpress.com
По итогам трех попыток Холл получил за свое лучшее выступление 90,01 балла.
Серебряным призером стал его соотечественник Николас Гэппер (86,48). Бронза досталась представителю Швеции Йесперу Тьедеру (85,35).
Россияне в финале состязаний участия не принимали.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.