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    Американский фристайлист Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле

    Пекин-2022 Фристайл
    Американский фристайлист Александер Холл завоевал золотую медаль в слоупстайле на зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Александер Холл
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    Александер Холл

    По итогам трех попыток Холл получил за свое лучшее выступление 90,01 балла.

    Серебряным призером стал его соотечественник Николас Гэппер (86,48). Бронза досталась представителю Швеции Йесперу Тьедеру (85,35).

    Россияне в финале состязаний участия не принимали.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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