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    Елистратов: Худшее, что может случиться на Олимпиаде — это стать четвертыми и проиграть 0,009 секунды

    Пекин-2022 Шорт-трек Сборная России
    Российский шорт-трекист Семен Елистратов подвел итоги Олимпиады-2022 в Пекине.

    Семен Елистратов
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    Семен Елистратов

    В среду, 16 февраля, сборная России стала в эстафете четвертой, уступив в борьбе за бронзу 0,009 секунды.

    В личных гонках Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, а на 1000 м не прошел квалификацию.

    «Если брать в личном зачете, то отчасти получилось себя реализовать, у меня есть олимпийская бронзовая медаль. Кто-то, возможно, расстроится ей, но я очень рад, очень счастлив.

    Но командой мы сегодня настраивались биться до конца, и самое худшее, что может случиться на Олимпиаде, — это стать четвертыми и проиграть 0,009 секунды.

    Лично я воспринял эту Олимпиаду тяжело: считаю, что мы должны были выиграть какую-то медаль», — сказал Елистратов.

    Также спортсмен ответил на вопрос, планирует ли он продолжать карьеру до следующей Олимпиады.

    «Я после Пхенчхана не загадываю, тренируюсь из года в год, то есть год проходит — мы смотрим, поэтому я сейчас так далеко не могу сказать.

    Мне будет 35 лет, думаю, будет возможность побороться за высокие места на Олимпийских играх, а не просто съездить туда.

    Если я почувствую, что я тренируюсь и на Олимпиаду могу только съездить, то нет смысла. Смысла тратить время впустую нет, лучше его дома с семьей провести», — приводит слова Елистратова ТАСС.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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