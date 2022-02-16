Елистратов: Худшее, что может случиться на Олимпиаде — это стать четвертыми и проиграть 0,009 секунды

Российский шорт-трекистподвел итоги Олимпиады-2022 в Пекине.

В среду, 16 февраля, сборная России стала в эстафете четвертой, уступив в борьбе за бронзу 0,009 секунды.

В личных гонках Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м, а на 1000 м не прошел квалификацию.

«Если брать в личном зачете, то отчасти получилось себя реализовать, у меня есть олимпийская бронзовая медаль. Кто-то, возможно, расстроится ей, но я очень рад, очень счастлив.

Но командой мы сегодня настраивались биться до конца, и самое худшее, что может случиться на Олимпиаде, — это стать четвертыми и проиграть 0,009 секунды.

Лично я воспринял эту Олимпиаду тяжело: считаю, что мы должны были выиграть какую-то медаль», — сказал Елистратов.

Также спортсмен ответил на вопрос, планирует ли он продолжать карьеру до следующей Олимпиады.

«Я после Пхенчхана не загадываю, тренируюсь из года в год, то есть год проходит — мы смотрим, поэтому я сейчас так далеко не могу сказать.

Мне будет 35 лет, думаю, будет возможность побороться за высокие места на Олимпийских играх, а не просто съездить туда.

Если я почувствую, что я тренируюсь и на Олимпиаду могу только съездить, то нет смысла. Смысла тратить время впустую нет, лучше его дома с семьей провести», — приводит слова Елистратова ТАСС.

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