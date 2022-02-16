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    Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте Олимпиады

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России Медали России
    Российские лыжники Александр Большунов и Александр Теретьев заняли третье место в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

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    Золотые медали завоевали норвежские лыжники Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.

    Второе место заняли финны Йони Мяки и Ийво Нисканен.

    Ранее россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женском командном спринте на ОИ-2022.

    Олимпиада-2022.Пекин, Китай
    Лыжные гонки. Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

    1. Норвегия (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

    2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45

    3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28

    4. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 19.38,05

    5. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 19.45,30

    6. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 19.48,42

    7. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 19.58,37

    8. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.04,35

    9. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.28,07

    10. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 21.15,00

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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