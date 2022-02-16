Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте Олимпиады

Золотые медали завоевали норвежские лыжники Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.
Второе место заняли финны Йони Мяки и Ийво Нисканен.
Ранее россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женском командном спринте на ОИ-2022.
Олимпиада-2022.Пекин, Китай
Лыжные гонки. Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Норвегия (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45
4. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 19.38,05
5. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 19.45,30
6. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 19.48,42
7. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 19.58,37
8. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.04,35
9. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.28,07
10. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 21.15,00
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