Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте Олимпиады

Российские лыжникизаняли третье место в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали норвежские лыжники Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.

Второе место заняли финны Йони Мяки и Ийво Нисканен.

Ранее россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женском командном спринте на ОИ-2022.

Олимпиада-2022.Пекин, Китай

Лыжные гонки. Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Норвегия (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28

4. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 19.38,05

5. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 19.45,30

6. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 19.48,42

7. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 19.58,37

8. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.04,35

9. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.28,07

10. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 21.15,00

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