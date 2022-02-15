Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на командные спринты на Олимпиаде-2022

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на мужской и женский командные спринты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

За мужскую команду выступят Александр Большунов и Александр Терентьев (финишёр), за женскую — Юлия Ступак и Наталья Непряева (финишёр).

Мужской и женский спринты состоятся завтра, 16 февраля. Изначально полуфинал у женщин должен были начаться в 12:00 мск, за ним должен был стартовать мужской полуфинал. Начало финала было запланировано на 14:00. Из-за сильного холода полуфиналы командных спринтов начнутся в 10:15. Финалы стартуют в 12:15.

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