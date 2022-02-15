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    Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на командные спринты на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Сборная России Лыжные гонки
    Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на мужской и женский командные спринты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    За мужскую команду выступят Александр Большунов и Александр Терентьев (финишёр), за женскую — Юлия Ступак и Наталья Непряева (финишёр).

    Мужской и женский спринты состоятся завтра, 16 февраля. Изначально полуфинал у женщин должен были начаться в 12:00 мск, за ним должен был стартовать мужской полуфинал. Начало финала было запланировано на 14:00. Из-за сильного холода полуфиналы командных спринтов начнутся в 10:15. Финалы стартуют в 12:15.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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