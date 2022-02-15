Шипулин — о критике Латыпова: Наша задача — поддерживать спортсменов, а не топить их

Олимпийский чемпион по биатлонуподдержалпосле эстафеты на Играх в Пекине.

После заключительной стрельбы стоя Латыпов был вынужден пробежать два штрафных круга, в результате чего Россия заняла лишь 3-е место? хотя претендовала на золото.

«Вижу, какой шквал критики обрушился на Латыпова. В чем его только не обвиняют, даже повторять не хочу.

Мог ли он выступить лучше, какие ошибки были допущены, почему промахнулся — все эти вопросы и сам Латыпов, и его тренеры обязательно будут изучать. Это внутренняя работа команды.

Наша задача — поддерживать спортсменов, а не топить их. Да, мы надеялись, да, обидно, но уничтожать человека, который выступает за Россию, не нужно» — написал Шипулин в инстаграме.

«Я очень сильно переживал. Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Но тем не менее хочу поздравить команду и страну с еще одной медалью.

Как Латыпова не ставить на последний этап? Он все-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы.

До гонки, я думаю, ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать», — приводит слова Шипулина ТАСС.

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