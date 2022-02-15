Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра ТрусоваВеселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля
  • 06:43
    • Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место на ОИ-2022
  • 01:04
    • «Мальорка» обыграла «Атлетик» благодаря голу Кубо
  • 00:48
    • «Фиорентина» на выезде победила «Специю»
  • 23:31
    • Защитник «Порту» Пепе может получить дисквалификацию на 2 года
    Все новости спорта

    Российские керлингисты проиграли норвежцам на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Сборная России Кёрлинг
    Мужская сборная России проиграла Норвегии в матче кругового турнира Олимпиады в Пекине — 5:12.

    Российские керлингисты
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Российские керлингисты

    Россияне играли в следующем составе: Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Антон Калалб, Евгений Климов.

    После семи игр в группе сборная России имеет три победы и четыре поражения. В турнире участвуют 10 команд, лучшие четыре выходят в полуфиналы.

    Следующий матч Россия сыграет 15 февраля против сборной Канады.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • ПСЖ с «Реалом» начнут матч результативно
  • ПСЖ — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Генк — Мехелен
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие