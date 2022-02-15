Российские керлингисты проиграли норвежцам на Олимпиаде-2022

Мужская сборнаяпроиграла Норвегии в матче кругового турнира Олимпиады в Пекине — 5:12.

Россияне играли в следующем составе: Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Антон Калалб, Евгений Климов.

После семи игр в группе сборная России имеет три победы и четыре поражения. В турнире участвуют 10 команд, лучшие четыре выходят в полуфиналы.

Следующий матч Россия сыграет 15 февраля против сборной Канады.

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