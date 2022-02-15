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    Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото в биг-эйре на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сноуборд
    Китаец Су Имин одержал победу в соревнованиях по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Пекине.

    Су Имин
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    Су Имин

    17-летний спортсмен набрал 182,50 балла.

    Серебряным призером стал норвежец Монс Ройсланд (171,75). Бронза досталась представителю Канады Максу Парро (170,25). Россияне в финале соревнований не выступали.

    Имин принес сборной Китая шестую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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