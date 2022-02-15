Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото в биг-эйре на ОИ-2022

17-летний спортсмен набрал 182,50 балла.
Серебряным призером стал норвежец Монс Ройсланд (171,75). Бронза досталась представителю Канады Максу Парро (170,25). Россияне в финале соревнований не выступали.
Имин принес сборной Китая шестую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
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