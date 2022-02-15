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    Определились все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    На олимпийском хоккейном турнире на Играх в Пекине определились все четвертьфинальные пары.

    Сборная России сыграет с Данией
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    Сборная России сыграет с Данией

    Последней в 1/4 финала вышла сборная Канада, разгромившая хозяев турнира, команду Китая со счетом 7:2.

    Также в квалификационном раунде Словакия победила Германию (4:0), Дания одолела Латвию (3:2), Чехия проиграла Швейцарии (2:4)

    Таким образом, пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

    Россия — Дания

    США — Словакия

    Швеция — Канада

    Финляндия — Швейцария

    Четвертьфиналы пройдут 16 февраля.

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