Швейцарские хоккеисты вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

Жара на «Камп Ноу». «Барса» обыграла «Атлетико» и поднялась в зону Лиги чемпионов

«Барселона» одержала домашнюю победу со счетом 4:2 над «Атлетико» в матче 23 тура Примеры. Рассказываем, как это было