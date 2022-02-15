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    Швейцарские хоккеисты вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Швейцарии по хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине.

    Швейцарцы обыграли Чехию на хоккейном турнире в Пекине
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    Швейцарцы обыграли Чехию на хоккейном турнире в Пекине

    В матче 1/8 финала швейцарцы одержали победу над сборной Чехии — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

    Авторами заброшенных шайб в составе швейцарской команды стали Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин и Рафаэль Диас.

    У чехов отличились Лукаш Клок и Роман Червенка.

    В четвертьфинале Швейцария сыграет со сборной Финляндии. Матч пройдет 16 февраля.

    Олимпийские игры. Плей-офф. 1/8 финала
    Чехия — Швейцария — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Клок — 2 (Кнот, Червенка), 10:08 — 1:0. Амбюль — 1 (бол., Тюркауф, Корви), 14:59 — 1:1. Мотте — 1 (Холленштайн, Диас), 15:12 — 1:2. Мальгин — 1 (бол., Алатало, Андригетто), 29:53 — 1:3. Диас — 1 (Андригетто, Эрцог), 54:57 — 1:4. Червенка — 2 (бол., Крейчи, Коварж), 55:59 — 2:4Вратари: Грубец (55:55 — 55:59, 56:49) — ДженониШтраф: 6 — 4Броски: 33 (5+16+12) — 18 (9+5+4)

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