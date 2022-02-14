Винер-Усманова: Я рада, что очередная провокация не удалась

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастикипрокомментировала решение CAS допустить российскую фигуристкудо ОИ в Пекине.

«Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась. Видимо, после прошлого скандала они не стали дальше раздувать и приняли правильное, взвешенное решение.

Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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