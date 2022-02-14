Россиянка Таталина вышла в финал слоуп-стайла на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлисткапоборется за медали Олимпийских игр в Пекине в дисциплине слоуп-стайл.

В квалификации она заняла пятое место с результатом 72,03 балла.

Первое место заняла эстонка Келли Силдару — 86,15 балла. Второй стала норвежка Юханне Килли (86,00 балла) тройку замкнула китаянка У Эйлин Гу (79,38). Еще одна россиянка Ксения Орлова заняла 21-е место и не прошла в следующую часть.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал Олимпиады-2022 в слоуп-стайле.

Таталина заняла в квалификации пятое место. Еще одна россиянка Ксения Орлова заняла 21-е место и не прошла в следующую часть.

Финал слоуп-стайла пройдет завтра, 15 февраля.

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