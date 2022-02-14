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    Россиянка Таталина вышла в финал слоуп-стайла на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Фристайл
    Российская фристайлистка Анастасия Таталина поборется за медали Олимпийских игр в Пекине в дисциплине слоуп-стайл.

    Анастасия Таталина
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    Анастасия Таталина

    В квалификации она заняла пятое место с результатом 72,03 балла.

    Первое место заняла эстонка Келли Силдару — 86,15 балла. Второй стала норвежка Юханне Килли (86,00 балла) тройку замкнула китаянка У Эйлин Гу (79,38). Еще одна россиянка Ксения Орлова заняла 21-е место и не прошла в следующую часть.

    Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал Олимпиады-2022 в слоуп-стайле.

    Таталина заняла в квалификации пятое место. Еще одна россиянка Ксения Орлова заняла 21-е место и не прошла в следующую часть.

    Финал слоуп-стайла пройдет завтра, 15 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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