Россиянка Таталина вышла в финал слоуп-стайла на Олимпиаде в Пекине

В квалификации она заняла пятое место с результатом 72,03 балла.
Первое место заняла эстонка Келли Силдару — 86,15 балла. Второй стала норвежка Юханне Килли (86,00 балла) тройку замкнула китаянка У Эйлин Гу (79,38). Еще одна россиянка Ксения Орлова заняла 21-е место и не прошла в следующую часть.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал Олимпиады-2022 в слоуп-стайле.
Таталина заняла в квалификации пятое место. Еще одна россиянка Ксения Орлова заняла 21-е место и не прошла в следующую часть.
Финал слоуп-стайла пройдет завтра, 15 февраля.
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